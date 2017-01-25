暨大浪漫賞櫻品茗 享受異國風味美食

▲國立暨南國際大學賞櫻活動浪漫登場，由校長蘇玉龍主持。（楊樹煌攝）

▲暨大賞櫻活動浪漫登場，吸引熱愛喝茶人士在櫻花樹下賞櫻、品茗。（楊樹煌攝）

▲暨大賞櫻現場有國際調酒師邱建豪〈左〉專業調酒及品酒介紹，讓會場增添悠閒的氣氛。（楊樹煌攝）

▲暨大在校僑生余浩賢〈右〉現場展現港澳美食，讓民眾享受異國風味餐點。（楊樹煌攝）

▲暨大賞櫻、品茗並有桃米野餐。（楊樹煌攝）

中部地區最負盛名的賞櫻勝地──國立暨南國際大學，今〈25〉日在茶道、調酒與港澳美食的浪漫氣氛中，揭開櫻花季序幕，讓民眾在千株櫻花樹下賞櫻、品茗、聆聽動人音樂、品好酒並享受異國風味美食，感受櫻花林的醉人風光及浪漫的溫馨時光。

暨南大學校長蘇玉龍表示，該校1500株櫻花從3至15歲不等，遍佈校園，花期因品種及年齡有異而有不同，雖然今年受暖冬影響，此時還含苞待放，但馬上就會全部盛開，歡迎喜愛賞櫻的全國朋友，春節假期一起來賞櫻。

尤其今年該校首度試辦夜間賞櫻，配合音樂與燈光秀，讓遊客在櫻花樹下享受「浪漫戀戀櫻花餐」及品茗，除感受特別回憶，並也體驗另一番夜櫻風情；另外該校校友也是國際調酒師邱建豪與在校生余浩賢也在現場辦理港澳美食與專業調酒及品酒介紹，更讓會場增添悠閒的氣氛與享受。

國立暨南國際大學校友總會理事長吳國信表示，這次校友總會能籌備這樣的活動，是因近幾年來該會加入很多年輕的生力軍，才能推出「櫻花大牌檔」，除為母校盡一份心力，更涵蓋共享經濟的概念，結合在地小農資源、暨大港澳僑生、暨大校友總會等多股力量一同攜手打造埔里大學城的理想。

日月潭風景區管理處與大埔里地區觀光發展協會指出，本月15、19及25日的暨大「花賞茶事」活動，會場有仁愛鄉高山茶的原鄉茶道、魚池鄉紅茶道、鹿谷鄉凍頂烏龍茶的台灣茶道極及日本的煎茶道為品茗主角；並有精緻的櫻花調酒和在地食材調酒體驗活動及港澳美食。

茶會活動，每場次提供200人報名，每人收費300元，可領櫻花紀念茶杯1組，同時體驗專業茶師提供茶席品茗及音樂表演，報名至茶會前1天或額滿截止，歡迎大家悠閒地在櫻花枝條下一起品味這一季屬於「花」與「茶」的美好。

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(中時)