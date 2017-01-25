精神異常男子燒炭自殺 引發小火警

台南市東區府連路344巷內，今天下午發生燒炭自殺引發火警意外。（黃文博翻攝）

台南市東區府連路344巷內，今天下午4點19分左右，發生燒炭自殺還引發小火警意外，有精神異常症狀的52歲張姓男子，利用木炭在住處燒炭自殺，還引發火警，不過台南市消防局據報後，立刻派出兩輛消防車將火勢撲滅，清理現場時，發現張男已被燒成焦屍，死者姊姊已趕到現場處理中。

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(中時)