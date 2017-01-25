台鐵春節疏運不打折 退休員工允相助

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心繫台鐵春節運輸，15位台鐵台東火車站退休員工，今天回到台東站和同事敘舊，他們表示，春節期間有需要，會義不容辭再回到崗位上。

「一例一休」衝擊，台鐵工會去年12月間發起遊行，不排除春節發動警告性罷工，民眾擔心春節運輸受到影響。

「服務絕對不打折」，今天15位退休員工相約「回娘家」，慰問過去同事的辛勞，並且閒話家常，關心最近「一例一休」狀況。

退休員工聽到火車站的廣播聲，相當感動。他說，台鐵就如一個大家庭，雖然大家一一退休，但心繫鐵路這個大家庭的心卻是每日愈深。

台東火車站長林德香表示，趁著年前，鐵路局長鹿潔身特別拜託他，向敬愛的鐵路前輩致意，並表達對前輩同仁們的關心且預祝大家新年快樂身體健康。

退休代表、前台東站長高銘光表示，退休員工都熱愛著鐵路這大家庭，看著鐵路內部因新勞基法上路而爭吵不休，他們覺得非常不捨，希望這些爭議能儘早結束，也盼望政府能體認鐵路員工為社會大眾公共運輸所付出的辛苦，而更善待所有的鐵路同仁。1060125

(中央社)