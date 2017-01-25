謎樣方季惟 大腦先生揭開愛情糾葛

藝人方季惟曾是90年代螢光幕玉女，卻因一場大病一度消失，綽號「小孩」的她日前上「大腦先生」節目談演藝圈一路走來起落，看甚冷靜的方季惟也被心理專家揭開心中的愛恨糾葛。

方季惟連續4年獲選「軍中情人」冠軍，她形容當年走紅，想見在左營當兵的弟弟，沒想到1小時後，弟弟就出現了，後來弟弟離開還向她要照片說，「這樣比較好過」。方季惟當年曾被香港電影大亨向華勝相中，與周星馳合拍「上海灘賭聖」，她回憶當時向華勝跟她碰面看了半天，還看她的手相說，「妳有成功線，女主角就給你演了」。

可惜極盛時期的方季惟，卻檢查出罹患甲狀腺濾泡癌，動刀可能影響她的聲帶、無法繼續演唱，個性低調的她說，「當時我都沒有對外公開，結果公司卻公開」。父母親看了媒體報導才知道女兒罹病，卻也不敢多過問。方季惟表示，那段時間不到一個禮拜，父母頭髮全白，後來是乾媽和她說，「你爸爸不知道哭掉了多少衛生紙」，方季惟孝順，不想讓父母擔心，因而淡出演藝圈。

綽號「小孩」的方季惟從5歲就拍廣告，走紅後撐起一家人重擔，外型亮眼，卻是緋聞絕緣體，心理專家海苔熊分析，「為什麼妳不結婚、不找對象，因為你還不想要離開這個家，你沒有當夠那個小孩的過程」。眾人好奇的感情狀態，唐立淇妙解說，「我覺得方季惟比我們想像中還要厲害，她已經雌雄同體了」。

「大腦先生」藉圖像測試出，方季惟在封閉不願對外的「隱藏我」個性是「遺忘傷痛」。心理諮商師邱永林也表示，方季惟內心掙扎愛恨糾葛，對世俗的成功又愛又恨，進而轉向追求心靈的成功，所以選擇學習佛法，找到歸屬感。

篤信佛教的方季惟則說，「我覺得入世去修行，會讓妳更完整，有些人出家有他的任務，但是我的任務就是用我的方式去告訴大家，如何讓自己更好」。1060125

(中央社)