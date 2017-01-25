中南部PM2.5濃度 除夕起持續累積

我要評比

環保署今天說，春節除夕至初二中南部大氣細懸浮微粒濃度會有持續累積現象，空氣品質指標（AQI）為橘色等級，高屏地區為紅色等級，初三起雲嘉南及高屏地區AQI為橘色等級。

環保署今天預報春節假期空氣品質，除夕起至初二因受大陸冷氣團減弱及初一、初二的高壓迴流影響，中南部大氣擴散條件較差，細懸浮微粒（PM2.5）濃度會有持續累積的現象，AQI為橘色對敏感族群不健康等級，高屏地區則為紅色等級對所有族群不健康。

初三至初五期間，因受東北季風增強及南方水氣影響，中南部擴散條件略為改善，雲嘉南及高屏地區AQI為橘色等級。不過由於沿海風速增強，雲林可能有揚塵現象發生。

環保署提醒，民眾應注意防範，特別是敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，必要時戴上口罩防範。此外，由於空氣品質受氣象條件影響大，且春節假期後期天氣仍有較大不確定性，請民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊。

為了維護空氣品質，環保署也呼籲民眾，拜拜祭祖心誠則靈，在春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊亦請多搭乘大眾運輸交通工具，減少污染排放。1060125

(中央社)