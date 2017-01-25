尷尬！李荷妮撇接到金泰希捧花「誤會一場」

李荷妮否認接到金泰希捧花。（圖／取自《etnews》韓網、honey_lee32 Instagram）

李荷妮、尹啟相2013年認戀。（圖／取自《STARNEWS》韓網）

韓流天王Rain與金泰希本月19日在教會低調完婚，當時金泰希的捧花傳被女星李荷妮接到，讓外界好奇李荷妮是否將接棒和歌手男友尹啟相結婚，今(25日)李荷妮出席新劇發布會，大逆轉表示根本沒接到金泰希捧花，原來一切都是誤傳。

李荷妮今現身新戲《逆賊：偷百姓的盜賊》記者會，李荷妮坦言傳接到捧花後狂被問何時結婚，但她想全力拚工作，暫時無此打算，更澄清說：「其實不是我接到捧花，我拿到的只是旁邊陪襯花束」，對此誤會，李荷妮不知如何回應，為此十分尷尬苦惱。

2013年，李荷妮和男團god成員尹啟相公開戀情，去年5月兩人到濟州島旅遊後一起回到首爾，大方放閃，兩人穩定交往4年多，被外界看好有望開花結果，但日前接到金泰希捧花後爆將婚，李荷妮經紀公司當時便否認：「暫無結婚計畫」。

(中時電子報)