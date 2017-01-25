春安工作結合本土文創 邀「白爛貓」代言

新北市警察局長胡木源頒給白爛貓代言春安工作聘書。（王揚傑攝）

新北市警局邀請白爛貓代言春安工作，讓警政宣導不在枯燥呆板。（王揚傑攝）

新北市政府警察局辦理「加強春節期間安全維護工作」結合本土文創產業，邀請台灣圖文繪者麻糬爸的原創超人氣角色白爛貓，以公益聯名合作的方式，讓古板、嚴肅的春節警政宣導，透過白爛貓化身的「雞氣戰警」，以輕鬆詼諧的圖文，表達對網路世代的關心和警政革新的企圖。

「NTPD X 雞氣戰警」跨界公益聯名活動，特聘臭跩貓為刑事警察、法鬥麻糬為交通警察，以及爛爛為行政警察，對應新北市警局在雞年的3大工作主軸「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱誠」。

警察局長胡木源表示，安全是新北市警局全體同仁對所有市民的承諾，讓民眾能在「治安平穩」、「交通順暢」及警局同仁「服務熱誠」的工作理念下，確保民眾在新北市能夠安全、安心的生活，平安歡度一年一度的春節，和親友好好團聚，是新北市警局努力的目標。

(中時)