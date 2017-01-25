玉山再飄雪 玉管處勸導15人莫登頂

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玉山群峰再飄雪，排雲山莊前一片雪白。（玉管處提供）

玉山群峰飄雪，山林裹銀妝。（玉管處提供）

藍天下的玉山雪況，令人驚嘆！（玉管處提供）

玉山群峰於25日清晨5時40分，飄落今年第2場雪，排雲山莊積雪2公分，為確保安全，玉管處人員勸導4隊、15人不要登頂，並提醒近日上山的登山隊伍，要攜帶雪地裝備，因山徑積雪、結冰溼滑，也要注意安全。

(中時)