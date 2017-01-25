女車輛沒油拋錨導致道路阻塞 員警合力推車
桃園市龍潭區謝姓女子24日晚間駕車回家，因車輛快沒油，打算加油時卻突然熄火。恰好龍潭警方在謝女車輛前設置酒駕攔檢點，一度以為謝女意圖閃避路檢。發現謝女車輛的確沒油，3名警察合作推車，幫車子推到路旁，並購買汽油解除狀況。
警方表示，昨天晚間聖亭派出所所長陳瑞慶、巡佐陳健華、林長青及警員陳立夫等4人，正在執行取締酒駕勤務。發現1輛自小客車在路中熄火不動，駕駛一直在車上打電話，懷疑是意圖閃避酒駕。
警方上前了解後，發現謝女駕車回家路上，發現車子快沒油，沿途急著找加油站，不料還沒找到加油站車子就沒油熄火，謝女才會緊張一直打電話找拖吊車救援。但警方發現熄火的車子已經造成道路阻塞，趕緊將車輛推到路邊，並駕車載謝女到加油站買汽油，順利解除問題。
(中時)
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