大發！落髮和油頭的救星？!

髮油、頭皮屑一次out。(圖：業者提供)

洗完半天就能煎蛋的油頭、隨便撥髮就頭皮屑掉滿肩，卻還在洗著市面上打著香味持久、髮質柔順的化學洗髮精，你知道你的頭皮已經生病了嗎？康定洗髮精為了生活壓力大的現代人，研發多年並經過一千多次的調整跟測試、通過六大SGS檢驗認證，才有這瓶堅持天然又健康的洗髮精。

許多人都有頭皮發炎、癢及頭皮屑的困擾、或是落髮快卻生長的慢，康定洗髮精主要成份由蒜頭及複方植物酵素組成，大蒜內有大蒜素含硫化合物具抗菌消炎作用，酒粕有益於調整油脂分泌、舒爽頭皮，酵素富含酵母菌、維生素、礦物質可有效達成抑制和殺菌作用，輕鬆養成健康頭皮，解除掉髮危機。

剛生完小孩的新手媽咪們，歷經多日坐月子不能洗髮、頭髮毛躁、髮絲分叉斷裂，康定洗髮精從天然植物原料萃取精華，經過120天遵循古法完全自然發酵，酵素植萃有助於毛髮蓬鬆呈現豐盈感，有效去除多餘油脂使頭皮舒爽，輕鬆解決頭皮問題。

約會前的得力助手。(圖：業者提供)

新的一年就要從”頭”來過，讓毛髮不再阻塞、徹底跟扁塌油頭說拜拜，頭皮舒暢一整天，頭髮潔淨清爽接觸寶貝更安心，植物萃取照顧全家好頭皮，限時優惠活動只到2/5止。

(中時電子報)