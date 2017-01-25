睽違17年 Emerson四重奏將於誠品獻藝

樂迷請看這兒！睽違台灣17年，2017誠品室內樂節上半年不僅邀請到曾獲9座美國葛萊美獎、3座英國留聲機唱片大獎的艾默森弦樂四重奏（Emerson String Quartet）登台，並同時邀得英國威格摩爾廳四重奏大賽首獎的法國新星范•庫易克四重奏（Van Kuijk Quartet）與台灣頂尖音樂家組成的「Infinite首席四重奏」、「五度音弦樂四重奏」等頂尖樂團，4月起至6月陸續現身誠品表演廳，共計5場演出、多場講座與周邊活動，讓您完整體驗弦樂四重奏的魅力。

創團40年的艾默森弦樂四重奏，1976年成立於紐約，團員都喜歡美國哲學家艾默森，因此取名為艾默森弦樂四重奏，兩位小提琴手尤金‧卓拉克（Eugene Drucker）、菲利浦‧賽澤（Philip Setzer）是創團至今的團員，一直維持著輪流當第一小提琴手的習慣，電影《濃情四重奏》（A Late Quartet）中，描述第二小提琴手爭取成為第一小提琴手的劇情，正是參考艾默森弦樂四重奏的原型。

以超凡琴藝聞名的艾默森弦樂四重奏，曾被泰晤士報讚譽「有這樣的音樂家在，人類就有希望。」40年來累積了無與倫比的成就，曾獲美國古典樂壇最高榮譽費雪獎等多項大獎肯定，更榮登古典音樂名人堂，無疑是當今最頂尖、最具傳奇性的室內樂團。此次闊別17年接受誠品邀請再度來台獻藝，是非常難得的聆賞機會。

除了艾默森弦樂四重奏，由國家交響樂團首席李宜錦率領的「Infinite首席四重奏」、國內中生代頂尖音樂家組成的「五度音弦樂四重奏」以及法國新星范•庫易克四重奏（Van Kuijk Quartet），也將分別於4/23(日)、5/7(日)、5/20(六)為樂迷們帶來精彩演出。

此外，誠品表演廳更企劃多場的導聆與講座等周邊活動，希望讓樂迷朋友更能領略室內樂的精彩。早鳥套票1/24(二)啟售，為回饋樂迷朋友，同步推出多項購票優惠，一次選購4檔節目更可享最低65折超值回饋！

(旺報)