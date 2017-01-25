全台首座開放式吧台區星巴克 進駐麗寶Outlet
看好春節假期的逛街購物商機，星巴克咖啡進駐麗寶Outlet Mall、開出全台首座擁有開放式工作吧台區，以及咖啡樹與咖啡花浮雕的咖啡主題故事牆面，讓消費者宛如置身於浪漫咖啡專區，享受悠閒的休閒咖啡時光。麗寶集團表示，Outlet Mall自去年底開幕至今，估計為整個麗寶樂園渡假區帶進近百萬的人潮。
麗寶集團表示，為了迎接新年的到來、搶賺紅包財，麗寶Outlet Mall許多專櫃大年初一準備了新年福袋，要讓消費者討吉利搶好康；不僅如此，麗寶樂園渡假區寒假春節期間大手筆送出豪禮，凡至Outlet單筆消費滿3,000元，就有機會把價值200萬元的名車開回家，加上麗寶樂園初一至初五祭出「10歲以下免費入園」策略搶客，春節假期可望吸客50萬人潮湧入麗寶樂園渡假區。
麗寶集團表示，春節假期正是親子出遊的好時機，麗寶樂園祭出民國96年1月27日後出生的孩童，符合「10歲以下免費」並出示有照證件，再搭配一名陪同者現場購全票，就能現省門票近500元；大年初一至初五，每日前106名最早入園的幸運遊客，還有機會獲得全台最大、麗寶超級摩天輪「天空之夢」SKY DREAM的 未來搭乘券，享受超級摩天輪登高望遠的尊榮感。
(工商)
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