婦團籲童仲彥尋專業協助 否則恐愛一個打一個

台北市議員童仲彥驚爆長期家暴，其妻李秀環控訴6年間遭家暴5、60次。勵馨基金會執行長紀惠容指出，童仲彥行為已是暴力循環的典型人物，必須尋求專業協助，否則不僅不會好轉、更會越來越嚴重，恐將「愛一個打一個」。

她痛批，童仲彥身為公眾人物，卻做了最錯誤示範；且不僅否認、合理化自身暴力行為，甚至公開對另一個女人示愛，行徑必須譴責。民進黨也應有所處理、展現對於性平理念的約束力，切勿讓外界有「容許暴力」印象。

她也說，如童仲彥一般的高社經地位人士，發生暴力行為後利用掌握權勢，否認或合理化自身暴力行為，讓受暴婦女噤聲、不敢求助，也受到更大傷害。

針對受害者，紀惠容也指出，常見不少受暴婦女有「聖母瑪利亞情節」，選擇一再隱忍、一再原諒，以為「我可以改變他」，但事實上無法解決暴力問題；並向邱小姐喊話，童仲彥從未處理自身暴力問題，難保下一位不會受暴。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉也強烈譴責，童仲彥身為市議員、代表民進黨，民進黨應該在這件事上有所作為，過去曾多次呼籲政黨，黨內成員若出現違反性別平權言論或行為，應有內部機制處理，家暴便是明確實例。

她也說，男性對女性家暴，多半由於認為「有權傷害女性身體」，並藉此展現對於女人身體的掌控權力，強烈譴責錯誤的觀念與行為。她也呼籲，受暴婦女遭遇暴力事件時應立即報警求助，絕對不要姑息，姑息只會傷害自己。

(中時)