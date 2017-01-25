亞股華爾街奏凱歌 港股連漲3天

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對美國總統川普（Donald Trump）國內政策的憂慮減輕，亞洲股市上揚，加上華爾街股市收盤創新高，港股今天也隨之收漲，締造連3紅。

恆生指數漲0.43%，或99.26點，收在23049.12點。

大陸上證綜合指數升0.22%，或7.00點，收3149.55點；深證綜合指數則上漲0.4%，或7.59點，收1904.04點。（譯者：中央社廖禹揚）1060125

(中央社)