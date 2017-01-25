高鐵南延附議案 蘇震清：高鐵局將回應

屏東縣民在行政院國發會「公共政策網路參與平台」提出高鐵南延附議案，跨過5000人附議的門檻，蘇震清追蹤進度後表示，高鐵局將如期在國發會網路平台回應。

去年11月30日，「爭取高鐵到屏東聯盟」成員在國發會公共政策網路參與平台發起「政府應積極辦理延伸高鐵到屏東」提案，超過5000人附議。因此，政府必須在2個月內提出回應。

由於扣除春節連續假期後，等恢復正常上班時，只剩5天時間可以回應，蘇震清表示，春節前夕追蹤處理進度，得到的答覆是高鐵局已把準備回應的資料寫好了，現送到交通部審核，等審核通過，定會如期在國發會網路平台提出回應。1060125

(中央社)