港官員：不能馬虎處理新加坡裝甲車事

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香港海關關長鄧忍光今天說，新加坡裝甲車一事並不尋常，不能馬虎處理。

商業電台報導，鄧忍光在記者會上說，假如海關方面馬虎處理這次事件，會令香港的貿易夥伴懷疑香港的制度。

他又說，海關在調查期間，並無授權任何其他人接近這批裝甲車。

鄧忍光說，海關人員於去年11月在船上發現有關裝甲車，經兩個月的調查及搜證後，證明有人違反戰略物資管制制度，將提出刑事起訴。

但他不認為新加坡政府在事件中扮演任何角色，因此，新加坡政府不是被調查對象。

鄧忍光昨天表示，港府將會把9輛裝甲車及有關裝備經船公司歸還給新加坡。1060125

(中央社)