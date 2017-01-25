視察北監 林全：盼監所環境能達到「1人1床」

林全視察至善大樓的新獄舍。（葉臻攝）

林全好奇地把玩受刑人製作的陶器。（葉臻攝）

林全觀賞受刑人扮演的舞獅，並頒發紅包。（葉臻攝）

新落成的至善大樓。（葉臻攝）

行政院長林全今天偕同法務部長邱太三到位在桃園市龜山區的法務部矯正署台北監獄，視察去年3月完工的新建築至善大樓，並訪視提供受刑人教育的陶藝技訓班、縫紉工場及烘培技訓班，最後賞析收容人管樂團演奏後，頒發年節柑橘禮盒和加菜金。

前身是女監基地的至善大樓，前年1月動工後在去年12月完工，共耗資3億8000多萬元，打造共有6層樓的矯正機關首座高樓監獄，並在1人1床的基礎下可收容1500名受刑人，遠超出原本建築物可容納的178人。

林全表示，這是他第1次參觀監所，但當年在民間工作時，就聽聞受刑人睡覺得搶床位，「上個廁所回來就沒有床可睡」，他強調沒床睡對受刑人來說是種折磨、不健康，希望矯正機構能改善監所環境，達到「1人1床」的理念，讓受刑人擁有最基本的權利和生活環境。

林全也鼓勵受刑人在監所學習一技之長，「學有興趣的技藝，做自己有興趣的工作，就能做得比別人好」，不要一再犯錯回監，浪費寶貴人生，他也鼓勵矯正機關在政府有限的資源下，讓管理更現代化，「用最少人力完成更多事。」

邱太三表示，臺北監獄目前有3684名受刑人，超過法定的2705人，超收率高達百分之36.19，而戒護管理人和受刑人的人力比更高達1比17，遠超過其他國家的1比5或1比6。

他強調，台灣矯正機關超收嚴重，「司法重要，獄政改革更重要」，1人1床是最基本的生活，去年臺北監獄雖增加了9000多床，但還是不夠，現在只有百分之71的受刑人有床睡，而獄所人員也幾乎都超時加班，「每個人還欠他們1000多個小時的假」，但總統蔡英文和林全是他遇過最實際用行動支援矯正機構的政府，相信能改善矯正機關環境。

(中時)