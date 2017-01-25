警協尋失聯30多年7旬翁 年前團圓老淚盈眶
今年77歲的趙姓老翁與家人失聯30多年，兒子去年通報失蹤。第二分局育才派出所警員追查到趙男去年底曾酒駕被送辦，循線探查果真找到他，立即通知家屬，在農曆年前讓失散多年的父子重逢團圓，賴男老淚盈眶，感謝警方圓夢。
警方表示，去年4月間接獲家屬通報失蹤指稱，趙男早在民國74年間因家中發生變故，外出後即未返家，與家人失聯30多年。
警方獲報追查發現，趙男去年底曾因酒駕被移送法辦，日前到他的居住地查訪，發現1名行動不便的老人，查證確認為趙男，警方將他帶回派出所，並通知家人。賴男表示，他民國74年與妻子離婚，從北部搬家到中市，即未再與家人聯絡，並不知兒子去通報他失蹤。
經警方協助連絡，趙男與兒子通電話，聽到兒子講話聲不禁老淚盈眶，感謝警方圓了他30年來的夢，在春節前可與家人團圓。
(中時)
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