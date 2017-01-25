警協尋失聯30多年7旬翁 年前團圓老淚盈眶

趙姓老翁（左）與家人失聯30多年，經警方協尋，農曆年前助他與家人重逢團圓。（陳淑芬翻攝）

今年77歲的趙姓老翁與家人失聯30多年，兒子去年通報失蹤。第二分局育才派出所警員追查到趙男去年底曾酒駕被送辦，循線探查果真找到他，立即通知家屬，在農曆年前讓失散多年的父子重逢團圓，賴男老淚盈眶，感謝警方圓夢。

警方表示，去年4月間接獲家屬通報失蹤指稱，趙男早在民國74年間因家中發生變故，外出後即未返家，與家人失聯30多年。

警方獲報追查發現，趙男去年底曾因酒駕被移送法辦，日前到他的居住地查訪，發現1名行動不便的老人，查證確認為趙男，警方將他帶回派出所，並通知家人。賴男表示，他民國74年與妻子離婚，從北部搬家到中市，即未再與家人聯絡，並不知兒子去通報他失蹤。

經警方協助連絡，趙男與兒子通電話，聽到兒子講話聲不禁老淚盈眶，感謝警方圓了他30年來的夢，在春節前可與家人團圓。

(中時)