屏東新火車站啟用部分設施 春節疏運更便利

屏東火車站今午12時起，開放前站大廳通道，讓提行李返鄉的乘客，能省去近300公尺的行走路程。（周綾昀攝）

台鐵敞開前站大門，屏東返鄉乘客方便進出！屏東火車站站前通道因施工未完成，乘客要到前站公復路，須拖著大包小包的行李行走300多公尺，但因應春節疏運，今午12時起，開放大廳行人出入，前站3道大門與為人詬病的廁所問題，也趕在過年高峰期前全面開啟。

屏東火車站自前年8月23日第1階段通車啟用後，不少乘客反映屏東車站僅開放路窄的後站、雨遮寬度不足常被潑濕、廁所步行距離過遠、樓梯口被柱子擋住等問題，為因應春節高乘載量，屏東車站趕在今午開放前站車站大廳廁所使用、行人通行與開放大門。

屏東站站長董阿成表示，在今午12點前，乘客若要到前站須繞道北1門，比現行多出近300公尺，後站公勇路僅12米路，擔心春節疏運會造成公勇路交通打結，為此提前完工開放大廳行人通行，以因應明天下午開始的返鄉高峰期。

至於民眾抱怨月台樓梯口有柱子擋住不好行走，董阿成說，目前已排定改善工程，農曆年後將原1.6米的樓梯增寬為2.5米，並在月台北邊增設手扶梯，而飄雨問題則將再蓋採光罩，預計今年6月底完工。

接送部分，縣府表示，站前已拓寬道路，將規劃作為機車臨停接送區，汽車接送部分，送客車輛因臨停時間較短，建議於前站道路路側臨停後讓親友下車，接客車輛則因台鐵誤點及出站步行時間，臨停時間較長，建議利用後站公勇路的臨停接送區。

此外，因應光復路舊台鐵倉庫拆除後機車寄放需求，縣府協調鐵工局南工處於光復路、重慶口西南向開闢的700格臨時機車停車場，已開放每日10元收費使用，原於公勇路側的免費停車場，於春節後將關閉，進行停車場後續工程。

(中時)