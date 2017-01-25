桃園警公布春節替代道路 籲隨車攜帶地圖
桃園市政府警察局八德分局今天公布春節替代道路，呼籲用路人隨車攜帶地圖，行前蒐集了解各項交通管制疏導措施及道路交通狀況，妥善規劃行程。
(一)往南車輛可供替代之道路如下（疏導南下旅次時間：1月27日至28日連假前一天至初1）：國道2號大湳交流道：八德區福德一路→和強路→義勇街→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。
(二)往北車輛可供替代之道路如下（疏導北上旅次時間：1月31日至2月1日初4至初5）：八德區福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上。
八德區福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。
(三)另因1月30、31日9時至14時大溪交流道北上高乘載管制，規劃往北替代路線如下：
1、大溪交流道永昌路→右轉仁和路（112線）左轉埔頂路→右 轉公園路→左轉介壽路→右轉八德區興豐路（114線）→直行接新北市鶯歌區八德路至三鶯交流道北上。
2、或八德區興豐路左轉大興路（或長安街）→右轉和平路→右轉福德一路→接國道2號→至國道1、3號繼續北上。
(中時)
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