推動新南向 民進黨通過新住民事務委員會設置要點

為了配合推動新南向政策，民進黨中常會今天通過「新住民事務委員會設置要點」，民進黨發言人阮昭雄說，未來委員會將做為民進黨與新住民及政府間的溝通平台，且提升新住民生活福祉及相關權益，進而增進對新住民的多元認同及文化交流。

阮昭雄表示，台灣有50萬新住民，東南亞新住民接近15萬人，成為第五大族群，這些新住民早已在台灣深耕，在各個角落為台灣努力。

新住民委員會由11至19名委員組成，設置主任委員1人，要有1/2為新住民代表，主委及委員名單由黨主席圈選後聘任，任期與主席相同，每3個月召由主委開一次會議，主委為無給職，委員可不具備民進黨籍。

(中時)