WBC》唯一旅美球員 江少慶報到時間還在喬
經典賽中華隊28人名單已在23日公佈，其中效力於印地安人的投手江少慶是唯一的旅美球員，他雖然至今未隨中華隊集訓，但總教練郭泰源提到，他能在2月中與球隊會合因此選入，只是棒協和印地安人球團目前對於他的報到時間還在努力協商。
江少慶被列在中華隊去年底公佈的36人集訓名單中，但他因球團的訓練規劃向中華隊告假，至今沒有隨隊練習，總教練郭泰源在28人名單公佈前提到，因無法掌握未參與集訓球員的狀況，可能割愛，但最終江少慶仍被選進28人名單中，是唯一的旅美球員。
郭總在名單公佈後解釋，江少慶能在2月中加入中華隊，因此將他列入，但棒協去函印地安人球團後，雙方對於江少慶的報到的時間還喬不攏，江少慶所屬經紀公司展逸行銷提到，江少慶有意願參賽，但球隊對他還有一些安排，投入中華隊的時間仍在跟棒協協調中。
棒協秘書長林宗成說：「印地安人對於他參賽沒意見，但球團通常能放行的時間差不多是2月底到3月初，跟總教練預期的報到時間和球團有點出入。」由於江少慶還屬補充役列管球員，林宗成也說：「我們保持樂觀態度，應該可以協調成功，不覺得會有問題。」
(中時電子報)
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