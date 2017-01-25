寒假何處去？家齊高中推「有任務的旅行」

家齊高中學生訪談東港新住民的情形。（黃文博翻攝）

高中生的寒假已在上周開始，除了參加營隊或是觀光出遊，還有什麼選擇呢？答案便是：結伴為自己的鄉鎮出一次任務！

家齊高中與「世界公民島」合作推動「青春作夥：高中生有任務的旅行」，寒假期間便有三組學生帶著有限的旅費，離開舒適圈，分別赴屏東東港、苗栗南庄以及台南六甲地區「作夥出任務」，選定的任務主題包含：關懷東港新住民子女的教育議題、探索苗栗客家文化如何從旅宿業者的創新經營中延續傳承，以及結合文創設計規畫台南六甲區的低碳輕旅行等，一如主辦單位「世界公民島」的初衷：讓高中生走入鄉鎮，重新發現台灣的未來。

家齊高中高二學生鄭玉婷、黃孟萱、李佳穎、林珮誼等四人，在寒假第一天，便出發前往屏東縣東港區新住民家庭服務中心，開啟為期八天的「有任務的旅行」，以「探索自我、接納自己」的核心理念，進行新住民子女的課輔陪伴，同時訪談家庭服務中心裡的新住民媽媽們，討論彼此對新南向政策的看法，一起學印尼語和越南話、體驗料新住民的家鄉菜，實地了解新住民家庭的日常生活和難忘的生命故事，並將旅行記錄轉化為微電影及多元文化佈展，藉此喚起更多人關注新住民子女的教育問題。

這次任務的隊長鄭玉婷表示，根據統計，目前在屏東有超過2萬名的新住民，隻身來台的他們，遇到諸多語言溝通、生活適應等挑戰，子女也可能因媽媽「外籍人士」的身分，在學校和同儕相處產生隔閡。四人皆因喜歡與小孩子相處，同時對新住民議題感興趣而相約一同出任務。指導該隊的地理科杜雅鈴老師一路觀察學生們為了這次任務，查閱相關資料、規畫課程與活動路線，「在沒有考試測驗的驅策下自主學習」，深受感動，也重新體悟課堂風景的另一種可能。

(中時)