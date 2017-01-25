國道收費員內訌 勞動部籲自救會儘早補齊文件領補貼費用
國道收費員抗爭近3年，終於去年決議由交通部、勞動部、遠通3方出資6億元補償，年前率先發給每人15萬元應急過年，但收費員間卻爆發內訌。自救會今天再次走上街頭，宣布「重啟抗爭」，控訴政府協議跳票，要求「禁搭便車」。
勞動部表示，政府已履行承諾，補貼所需財源6億元已全數撥入勞動部帳戶外，並於昨天發放第一階段補貼費用，每人15萬元，年後將立即審核發放第二階段補貼費用，呼籲自救會成員應儘速依要點補提相關文件，避免損及補貼權益。
勞動部指出，去年8月與自救會會談時，即明確表達近千名遭大量解僱收費員有各種不同情事，補貼方案無法排除未參與抗爭的收費員，且補貼需以「需社會協助條件」作為計算依據，當時工運團體及自救會代表皆表示理解並同意。
勞動部強調，政府從未打壓、抹黑或強迫任何人民團體，反而持續與自救會聯繫，更於本月與工運團體、自救會代表進行二次會談，希望讓自救會能理解補貼方案內容。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。