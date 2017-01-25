國道收費員內訌 勞動部籲自救會儘早補齊文件領補貼費用

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國道收費員抗爭近3年，終於去年決議由交通部、勞動部、遠通3方出資6億元補償，年前率先發給每人15萬元應急過年，但收費員間卻爆發內訌。自救會今天再次走上街頭，宣布「重啟抗爭」，控訴政府協議跳票，要求「禁搭便車」。

勞動部表示，政府已履行承諾，補貼所需財源6億元已全數撥入勞動部帳戶外，並於昨天發放第一階段補貼費用，每人15萬元，年後將立即審核發放第二階段補貼費用，呼籲自救會成員應儘速依要點補提相關文件，避免損及補貼權益。

勞動部指出，去年8月與自救會會談時，即明確表達近千名遭大量解僱收費員有各種不同情事，補貼方案無法排除未參與抗爭的收費員，且補貼需以「需社會協助條件」作為計算依據，當時工運團體及自救會代表皆表示理解並同意。

勞動部強調，政府從未打壓、抹黑或強迫任何人民團體，反而持續與自救會聯繫，更於本月與工運團體、自救會代表進行二次會談，希望讓自救會能理解補貼方案內容。

(中時)