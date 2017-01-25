海基會春節聯誼 估逾200台商出席

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海基會主辦的2017大陸台商春節聯誼活動2月5日登場，海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，預計會有200多名台商出席。

海峽交流基金會今天舉行背景說明會，面對媒體詢問大陸台商春節聯誼活動的舉辦進度，李麗珍作上述表示。

李麗珍指出，這次活動在台北市萬華區舉行，總統蔡英文預計出席，府方「目前沒說不來」。

不過已有少數重量級台商表達當天有其他行程。李麗珍指出，大約1個多月前就邀請大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生出席，但對方表示當天已安排其他行程。

至於台企聯榮譽會長郭山輝、張漢文是否出席，李麗珍說，都在力邀中。此外，北京、上海、廣州的現任台商協會會長，目前還不確定是否出席。李麗珍表示，「會長的部分還要再確認，但各地台商都會有一些代表」。

李麗珍表示，活動當天會先團拜，之後由各部會進行政策說明，蔡總統也會致詞並留下來與台商餐敘。預計全體參加人員共有400多人，其中大陸台商大約有200多名，數字規模與往年差不多。

詳細活動內容部分，李麗珍指出，大陸投資、經營環境和制度出現變化，不少台商有意願回台投資，或轉而了解是否有除大陸以外的市場可以開拓。考慮舉行相關說明，並留下台商的聯絡方式，以利後續服務。1060125

(中央社)