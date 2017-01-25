台南廟宇走春 擲筊比賽試手氣

我要評比

以舉辦王船祭典聞名的台南市北門區三寮灣東隆宮，將在春節期間舉辦擲筊比賽，廟方提供一輛機車為冠軍獎品，希望讓信徒感受不一樣的年節宗教熱鬧氣氛。

三寮灣東隆宮董事侯明舜表示，大年初一至初二舉辦第2屆「擲筊PK賽」，冠軍獎賞為125㏄機車一輛，亞軍獎金新台幣1萬5000元、季軍1萬元、殿軍9000元，5至10名也發豐富獎金，總獎金10萬元，報名費每人100元，可以重複報名。

他說，比賽中穿插摸彩，提供腳踏車等摸彩品。新春期間還有古早味美食品嚐、鑽轎底、我愛鄉土書畫聯展藝文活動；並開放免費參觀王爺信仰文物館、水滸英雄館、禮俗文物館，提供民眾走春好去處。1060125

(中央社)