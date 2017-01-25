隆乳致患者乳房病變 史亞平夫遭判9年5月

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駐奧地利代表史亞平的丈夫郝治華，涉嫌以含有聚丙烯醯胺成分的物質為人隆乳，造成被害人乳房產生病變，台中地院今天依違反藥事法、詐欺等罪判他9年5月徒刑，全案可上訴。

檢方起訴指出，台中萌葳診所院長郝治華於民國90年到104年間，對外宣稱不必開刀，注射玻尿酸進行隆乳、安全無虞，陸續替11名女病患隆乳。

之後，陸續有被害人事後出現硬塊、病變，經送工研院檢測後，才確知並非郝治華所稱「玻尿酸」，而是含有聚丙烯醯胺成分的物質。

案經台中地院審理，法官今天依違反藥事法、詐欺等罪判他9年5月徒刑，其中，不得易科罰金也不可易服社會勞動為4年4月，可易服社會勞動為3年10月，可易科罰金為1年3月。全案仍可上訴。1060125

(中央社)