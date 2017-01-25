選國民黨主席 要交200萬元及3%連署書

國民黨主席洪秀柱今天說，黨主席參選人要交200萬元作業費，進入第2輪投票者，預繳1000萬元募款責任額；3%合格黨員連署門檻的修正這屆無法實施，有無技術性方式解決可以討論。

國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦說明，3%連署門檻是否廢除或調降，應經全代會通過，這屆選舉不會調整，但在審查連署書的過程，「會在合法範圍內，朝寬鬆方向處理」。

中國國民黨中常委姚江臨等26位中常委下午在國民黨中常會提出臨時提案，要求5月20日黨主席選舉要公平、公正、公開，選票印製應由各候選人推派監印人員監察、投開票所不得低於第19全所設投開票所等。

對於近日爭議的參選主席3%連署門檻是否改正？洪秀柱表示，門檻不是現在規定，向來如此，不要有人誤會是要刻意排除誰參選。「我對連署門檻也不以為然」，連署制度流於形式，有無實質意義，「我也質疑」。

洪秀柱表示，不排除連署門檻降低或作廢，讓大家很容易通過門檻，但辦法的修正要經全代會，恐怕沒辦法在這屆實施，可否有其他技術性方式，解決技術性問題，讓大家都能進入參選行列，是可以討論的。期盼每個陣營都派代表參加選監小組，針對問題提出質疑，做好完整規劃。

對於最近暴增的5、6萬名黨員，洪秀柱表示，暴增原因不同，若審查時發現有人素行不良，有刑事或其他問題，甚至是雙重黨籍，「有很多民進黨籍的來參加」，這就很奇怪了，必須剔除。

洪秀柱並說，也要預防人頭黨員，「一人數投」，例如有人手上擁有幾百張黨證、身分證，派10個人早晚都來投票，因此，如果持沒有照片的黨證，就必須攜帶附有照片的證件來投票，不排除錄影、照相留為證據。

她希望每位候選人在每個投開票所至少派1名監票員，了解投開票有無弊端，但不要是去護航人頭黨員。雖然現在人力不足，但沒有刻意減少投票所，每個鄉鎮都有投開票所，目前各縣市黨部提報總數504個。

洪秀柱說，這次黨主席選舉，所有參選人要繳交新台幣200萬元選務作業費，不會退還；若進入第2輪投票，因黨主席每年募款金額1000萬元，所以進入第2輪的2位候選人，每人應預繳1000萬元。

她表示，這次參選者眾多，選務工作要謹慎小心，要以史上最嚴格標準，要做到不敢說人人滿意，要絕對公平、公正、公開，不要讓人有任何質疑。1060125

(中央社)