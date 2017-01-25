UIE、李尚允交往一年閃電分手 理由遭網友吐槽

UIE、李尚允宣布分手。（圖／取自《OSEN》韓網）

有「韓國蜜腿美女」之稱的「After School」成員UIE去年5月認戀「國民女婿」李尚允，沒想到戀情才維持了一年多，今(25日)UIE透過公司宣布分手，並表示：「兩人因行程繁忙自然就疏離了，現在是為彼此加油的前後輩關係」，被網友吐槽說：「剛開始在一起時行程就不繁忙嗎？」

35歲李尚允去年承認和28歲UIE交往中，並表示兩人年初透過朋友聚會認識，之後越走越近便開始交往，李尚允2007年出道拍攝電影《色即是空2》，之後以《親愛的瑞英》、《第二次20歲》等走紅，UIE則在2009年以After School團員身分出道，之後轉戰演員工作，成績不俗。

UIE公司今表示，UIE和李尚允已在本月初分手，兩人因工作繁忙聚少離多，最後決定分手，退回前後輩關係，結束這段僅維持一年多頗受關注的戀情。

(中時電子報)