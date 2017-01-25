向國軍看齊 解放軍最新入列艦命名西寧號

中共北海艦隊首艘052D型驅逐艦，於1月22日入列服役的西寧號，與過去軍艦不同的是，其舷號已經採用了與美軍還有國軍一樣的白色。（中共國防部）

根據《詹氏防衛周刊》報導，中共海軍北海艦隊於1月22日在青島接收了首艘052D型驅逐艦。

張文旦為西寧號舉行授旗儀式。（中共國防部）

舷號117，被命名為西寧號的軍艦，是中共海軍現役的第五艘052D型驅逐艦。接艦儀式在北海艦隊司令員張文旦少將的主持下，於星期日在青島完成。擁有「中華神盾」外號的052D型驅逐艦，是目前解放軍海軍最先進的國產水面作戰系統。除西寧號外，目前中共還有烏魯木齊號與廈門號兩艘軍艦正在進行測試中，它們將成為中共海軍的第六與第七艘052型驅逐艦。

兩岸的西寧，國軍的西寧號於1996年10月12日成軍。(中央社攝)

先前服役的四艘052D型驅逐艦，都集中於南海艦隊以因應美軍的挑戰。052D驅逐艦排水量為7,500噸，裝備兩座32個單元的垂直發射系統，可發射包括海紅旗-9，還有各式各樣的巡弋與反艦飛彈在內的各種先進武器。可能是因為巧合，乃至於兩岸海軍有著共同的歷史淵源，中華民國海軍接收自法國的第二艘康定級巡防艦，也被命名為西寧號。

(中時電子報)