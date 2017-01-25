向國軍看齊 解放軍最新入列艦命名西寧號
根據《詹氏防衛周刊》報導，中共海軍北海艦隊於1月22日在青島接收了首艘052D型驅逐艦。
舷號117，被命名為西寧號的軍艦，是中共海軍現役的第五艘052D型驅逐艦。接艦儀式在北海艦隊司令員張文旦少將的主持下，於星期日在青島完成。擁有「中華神盾」外號的052D型驅逐艦，是目前解放軍海軍最先進的國產水面作戰系統。除西寧號外，目前中共還有烏魯木齊號與廈門號兩艘軍艦正在進行測試中，它們將成為中共海軍的第六與第七艘052型驅逐艦。
先前服役的四艘052D型驅逐艦，都集中於南海艦隊以因應美軍的挑戰。052D驅逐艦排水量為7,500噸，裝備兩座32個單元的垂直發射系統，可發射包括海紅旗-9，還有各式各樣的巡弋與反艦飛彈在內的各種先進武器。可能是因為巧合，乃至於兩岸海軍有著共同的歷史淵源，中華民國海軍接收自法國的第二艘康定級巡防艦，也被命名為西寧號。
(中時電子報)
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