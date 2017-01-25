吳榮賜象棋雕塑展 展現無限生命力

「決戰沙場-吳榮賜象棋雕塑藝術個展」展出70件吳榮賜（右三）的經典作品；其中有20多件來自久樘開發董事長陳梓旺（左二）多年來的珍藏，首度對外公開。（圖／曾麗芳）

目前正在苗栗三義木雕博物館展出的「決戰沙場-吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，展期至4月16日。（圖／曾麗芳）

目前正在苗栗三義木雕博物館展出的「決戰沙場-吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，展期至4月16日。（圖／曾麗芳）

在木雕界享有盛名的吳榮賜，其精湛的雕工被譽為「國寶雕塑家」。（圖／曾麗芳）

「決戰沙場-吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，共展出70件吳榮賜的經典作品。（圖／曾麗芳）

目前正在苗栗三義木雕博物館展出的「決戰沙場-吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，共展出70件吳榮賜的經典作品；其中，有20多件來自久樘開發董事長陳梓旺多年來的珍藏，首度對外公開。

久樘開發董事長特助李晉豪表示，在木雕界享有盛名的吳榮賜，其精湛的雕工被譽為「國寶雕塑家」，不僅能「雕」還能「塑」。吳榮賜生長於南投集集的鄉間，對於外界環境事物的觀察細微，也造就了他在藝術方面得天獨厚的成就。

吳榮賜所舉辦過的木雕展覽，遍及比利時蒙特瑪琍皇家博物館、法國巴黎郭安博物館、哥斯大黎加歷史博物館、福建泉州閩台緣博物館，並擔任佛光山「佛陀紀念館」的石雕藝術總監。

吳榮賜認為，「木頭是活的，還存在著內在的生命，藉由人的雕塑賦予形體與靈魂」，所以雕刻師得意之時，木頭還未成形便已有神采；雕刻師落魄時，連木頭也會流露悲哀、孤單的神情。

7年前，陳梓旺第一次見到吳榮賜的觀音木雕像，莊嚴慈祥的表情猶如渾然天成，尤其是吳榮賜特殊的「疤根雕法」，讓陳梓旺驚為天人，從此成為吳榮賜的忠實收藏迷，至今已收藏了20多件。這次展覽中，陳梓旺不藏私、全數出借公開展出。

陳梓旺表示，「看過這麼多藝術品，從未見過有人能把觀音像雕的如此傳神，吳榮賜的疤根雕法為奇木增添了無限的生命力，更因為吳榮賜豐富的人生經歷，為藝術品賦予了新靈魂，也為當代木雕技藝留下卓著典範。」

陳梓旺熱愛樹木眾所皆知，無論是久樘開發每個建案社區的樹木，或是陳梓旺個人收藏的藝品，都是他的心頭寶，每一件都能如數家珍。一向話少的陳梓旺，惟有聊起木雕、古董，眼睛才會閃閃發亮。

李晉豪表示，久樘開發與樹木結緣可回溯到民國77年，因算命老師的建議將原本的公司名稱從「久堂開發」改成「久樘開發」；旗下頂級民宿「樹也」也取其「樹」字，連樹也的英文名字「Choo Art」，也是台語發音的「樹」。

李晉豪說，吳榮賜的工藝造詣備受國內藝文界肯定，甚至獲得國家歷史博物館邀請、將於明年開展，成為國家歷史博物館第一位在世受邀展出的木雕藝術家；而三義木雕博物館搶先於今年邀請吳榮賜辦展，讓中部的藝術愛好者提前欣賞到國寶級的木雕作品，展期至4月16日。

(工商)