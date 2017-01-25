吳榮賜象棋雕塑展 展現無限生命力
目前正在苗栗三義木雕博物館展出的「決戰沙場-吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，共展出70件吳榮賜的經典作品；其中，有20多件來自久樘開發董事長陳梓旺多年來的珍藏，首度對外公開。
久樘開發董事長特助李晉豪表示，在木雕界享有盛名的吳榮賜，其精湛的雕工被譽為「國寶雕塑家」，不僅能「雕」還能「塑」。吳榮賜生長於南投集集的鄉間，對於外界環境事物的觀察細微，也造就了他在藝術方面得天獨厚的成就。
吳榮賜所舉辦過的木雕展覽，遍及比利時蒙特瑪琍皇家博物館、法國巴黎郭安博物館、哥斯大黎加歷史博物館、福建泉州閩台緣博物館，並擔任佛光山「佛陀紀念館」的石雕藝術總監。
吳榮賜認為，「木頭是活的，還存在著內在的生命，藉由人的雕塑賦予形體與靈魂」，所以雕刻師得意之時，木頭還未成形便已有神采；雕刻師落魄時，連木頭也會流露悲哀、孤單的神情。
7年前，陳梓旺第一次見到吳榮賜的觀音木雕像，莊嚴慈祥的表情猶如渾然天成，尤其是吳榮賜特殊的「疤根雕法」，讓陳梓旺驚為天人，從此成為吳榮賜的忠實收藏迷，至今已收藏了20多件。這次展覽中，陳梓旺不藏私、全數出借公開展出。
陳梓旺表示，「看過這麼多藝術品，從未見過有人能把觀音像雕的如此傳神，吳榮賜的疤根雕法為奇木增添了無限的生命力，更因為吳榮賜豐富的人生經歷，為藝術品賦予了新靈魂，也為當代木雕技藝留下卓著典範。」
陳梓旺熱愛樹木眾所皆知，無論是久樘開發每個建案社區的樹木，或是陳梓旺個人收藏的藝品，都是他的心頭寶，每一件都能如數家珍。一向話少的陳梓旺，惟有聊起木雕、古董，眼睛才會閃閃發亮。
李晉豪表示，久樘開發與樹木結緣可回溯到民國77年，因算命老師的建議將原本的公司名稱從「久堂開發」改成「久樘開發」；旗下頂級民宿「樹也」也取其「樹」字，連樹也的英文名字「Choo Art」，也是台語發音的「樹」。
李晉豪說，吳榮賜的工藝造詣備受國內藝文界肯定，甚至獲得國家歷史博物館邀請、將於明年開展，成為國家歷史博物館第一位在世受邀展出的木雕藝術家；而三義木雕博物館搶先於今年邀請吳榮賜辦展，讓中部的藝術愛好者提前欣賞到國寶級的木雕作品，展期至4月16日。
(工商)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範