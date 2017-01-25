中市社福團體送年菜 5百弱勢家庭享溫馨年夜飯
天主教曉明社會福利基金會舉辦的「迎新饗宴送年菜」活動，今年邁入13年，250多名志工今天在曉明女中集合，送出500份年菜及愛心物資，讓獨老及身障等弱勢家庭在過年期間能享受豐盛的年夜飯及感受社會溫馨。
基金會執行長黃淑貞表示，春節過年期間許多商家及市場都不營業，政府所提供的送餐服務也暫停配送，獨居老人、身障人士等弱勢家庭的餐飲就出現問題，考量今年入冬濕冷，年菜菜色較往年更豐盛，並加送保暖福袋，希望帶給弱勢家庭溫暖的春節假期。
250名活動志工在曉明女中集合，匯集所募集的葷、素二款年菜、麵條餅乾及保暖福包等物資，分送到500個弱勢家庭的手中，除讓他們安心過年不用擔心餐點問題，還幫忙張貼新春聯，充滿春節氣氛。
(中時)
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