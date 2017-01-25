春節前送暖到禍高榮台南分院愛心滿人間

王志龍院長（右）春節前送暖，愛心滿人間。（黃文博翻攝）

年節一近，很多住在醫院或安養院的住民是倍感寂寞、思家與念親也加倍。為讓這些遺落在院區的住民過個好年，台南市西羅殿廣玉堂管理委員會，及肯一鋼鐵公司愛心大放送，提供一批生活物資與現金紅包數十份，來到高雄榮總台南分院。

由台南市商業總會的常務理事宋俊明先生，暨台南市西羅殿廣玉堂管理委員會主委吳懋賢等委員，日昨一起下鄉行善作公益。常務理事宋俊明表示，社會上有很多真正困苦的里民，是被政府遺忘的邊緣人，無法申請各項補助。因為苦人之苦，今年特地下鄉挨家挨戶跑，落實送愛心到府上服務。吳姓里民見到他，激動的流淚直握住宋俊明的雙手，久久不放開，宋俊明眼眶泛紅地說，一點點小物資或紅包，如果能帶給里民陽光與希望，他說，他們願意。

宋俊明也強調，有感於高雄榮總台南分院僅是地區型的公立醫院，資源沒有大醫院多，卻兼負醫療服務與教學的責任；特別定點也送愛來到該分院。

另外白手起家的肯一鋼鐵公司董事長方展香，也特地跨縣市送愛給台南鄉親。方展香女士說，因為從貧困中長大，所以對貧困人的生活更能感同深受；據悉方董事長有個坎坷的過往，因著這段過往，讓她更懂得感恩與學會回饋，因此跨縣市送愛到台南。紅包由王志龍院長率領醫護團隊逐一慰問。

住民歐東岵接獲王志龍院長遞送的紅包，臉上洋溢溫馨笑容，直直點頭。歐媽媽表示，歐員腦傷住院已逾1年，至今只會簡短發音「媽媽」，但能夠清醒，已是最大的安慰了。院長王志龍表示，該員轉院至本院時，全癱且昏迷指數3-4，經本院醫護團隊細心照料，住院期間更是每日積極復健，現已能靠助行器短暫的站立。

長期熱心公益的60歲方展香董事長，也熱衷於海外落後地區的國際醫療服務。王志龍院長表示，方董事長每年除贊助經費外，也會陪同醫護人員至落後的柬埔寨，提供醫療服務。王志龍轉述她說，愛心不分國界與地域；哪裡有需要，就往哪裡去；只要活著的一天，她會盡一份回饋的心念。王院長感動的說，社會上因為有這些大愛大悲的善心人士，才能讓貧困家庭見到生命的曙光。

王志龍院長表示，這次的物資以邊緣戶的患者為主。他說，邊緣戶的病人得不到政府的補助，連基本的生活衛生用品，遑論醫療費用等，都是該院社工室一點一滴向慈善團體或社會大眾募集而來。王志龍院長感謝提供贊助的慈善團體(公司)與善心人士，他說，該院醫護團隊會帶著大家的愛心，持續用心照顧院內每一位患者，讓他們迎向光明與希望。

(中時)