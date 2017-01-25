漁船外海翻覆 船長船員全獲救
瑞芳籍漁船「協建226」號，日前行經釣魚台附近海域時，因左舷破洞進水，船長原想慢速返航，但由於海象實在太差，船身遭浪襲擊後翻覆，所幸船上16名船員平安獲救，而船隻則被棄拋在當地海域。
294噸的「協」船，16日中午從新北市深澳漁港出海，船上共有包含黃姓船長在內共3名台灣船員、3名中國大陸籍、4名印尼籍、2名越南籍、4名菲律賓籍，總計16名船員。
據基隆海巡隊接獲「協」船報案表示，指稱22日上午行經釣魚台赤尾嶼北北西方38浬處時，疑似左舷中後段水線下破洞進水，船長原想慢速返航，但因海象太差，加上船體重心不穩，遭側浪打翻。
友船「協建17」獲報後立刻前往現場，另外巡護船「宜安6號」也趕往協助，順利將16名船員平安接駁到「協建17」，船主表示，因海象不佳且「協建226」已翻覆，無法由友船拖帶，最後只能選擇棄船，並在翻覆地點做警示標記。
(中時)
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