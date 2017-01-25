美海軍今年將實測雷射炮 預計18年上艦

美國各個軍種對雷射炮寄予厚望，希望能夠成為最有效果的近迫防衛系統。(圖/美國海軍)

美國海軍計劃在今年內，改裝一艘試驗船，安裝上15萬瓦的雷射武器並進行測試，還計畫在明年，把雷射炮安裝在現役的驅逐艦上，做全系統的測試，意味著這種科幻武器愈來愈接近實用化。

偵察戰士(Defense Systems)報導，美國海軍研發雷射武器系統（LaWS）已經很多年，2014年首次將AN / SEQ-3（XN-1）型雷射炮安裝在兩棲突擊艦龐塞號 (USS Ponce)進行實測，並且成功的燒毀無人快艇，如今這套系統又有了飛躍性的發展，可以使電力供應系統縮小，以提升應用的範圍，具有極大的進步。

目前可以確定，雷射炮對慢速的無人機最有效果。(圖/洛馬公司)

DRS電源控制科技公司(DRS Power & Control Technologies)的研發部門主任唐納·克里克(Donald Klick)說：「目前雷射炮的額定功率是15萬瓦，那麼供電系統就必須有3倍的電力供應，也就是說將要消耗45萬瓦。」如此龐大的供電量，只有大型船艦才能提供，比如航空母艦、兩棲突擊艦，或是DDG-1000朱瓦特號才能使用，其他的現役船艦就無法提供足夠的電力，一但使用雷射炮，其也的設備可能就會停擺，因此如何使雷射炮省電，就是最大的改良重點。

DRS使用大型串接式鋰電池，整個鋰電池堆安裝在三個巨大的鋼製焊接櫃，是個長121公分、寛167公分、高254公分的電池櫃，裡頭裝有480個可抽換的鋰離子-磷酸鹽電池，全部串接可以達到93萬瓦的功率，能夠提供雷射炮全功率運轉達到3分鐘，乍看之下時間略短，但是對電射炮來說應該足夠。克里克說：「雷射炮燒毀目標的時間大約都在幾秒中就完成，之後就可以與動力系統的發電機串接來重新充電，再重新使用。」

目前這種電池組的大小，對於戰鬥機而來還太過巨大，不過卻已經可以安裝在船艦、地面運輸車和C-130運輸機。美國三軍都希望能利用雷射炮做為有效的近迫防禦系統，對抗來襲的炮彈、手榴彈、飛彈與火箭彈，當然也可以對載具進行有限定點破壞，雷射炮曾經癱瘓一輛疾駛的吉普車，僅是燒毀了車輛的散熱器，迫使吉普車停下。

(中時電子報)