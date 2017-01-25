蔡總統弔唁辜成允 低調不公開

台泥前董事長辜成允意外辭世，總統蔡英文今天親自弔唁，但總統車隊由地下車道進入台泥大樓，僅數分鐘即驅車離去，並未在媒體前公開露面。

蔡總統座車在警方前導重型機車、汽車開道下，直接從台泥大樓側門車道進入，並未在大樓外公開露面，守在台泥大樓車道口的媒體，不得其門而入，只能看著警方車輛及總統座車快速進入台泥大樓，幾分鐘過後，總統即離開台泥。1060125

(中央社)