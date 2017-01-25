點名港藝人涉獨 共軍報威脅抵制
共軍媒體「中國國防報」刊文，提倡嚴厲對付「辱華涉獨」的香港、台灣藝人，並點名批評香港歌手張敬軒居心不良「兩面三刀」。
張敬軒因支持香港「雨傘運動」，被部分網友指為支持「港獨」、「台獨」，他也疑似因此遭綜藝節目「我是歌手」除名。
張敬軒曾透過微博回應稱，所謂的支持港獨指控，是網友「杜撰激烈言辭」給他「扣帽子」；而面對軍報的批評，英國廣播公司（BBC）中文網報導，張敬軒的公關代表暫未回應。
中國國防報今天刊出題為「決（絕）不允許藝人吃中國飯砸中國鍋」的文章，文章首先稱讚中共人民日報之前批評張敬軒的微信公眾號文章是「傳播好聲音、凝聚正能量的戰鬥檄文」，又稱張敬軒「兩面三刀」。
這篇文稱，不少港台藝人進軍大陸市場，但「打開窗戶，難免飛進幾個蒼蠅」。有涉及辱華言論行為的藝人，節目被網友抵制、已錄影節目被刪剪、廣告商杯葛除名等，贏得網友支持。
文章稱「任何想要分裂祖國的藝人都應被拋棄」。
張敬軒來自廣州，在香港成名。他曾在社交媒體Instagram表態支持2014年的「雨傘運動」，但不曾說自己「支持港獨」。1060125
(中央社)
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