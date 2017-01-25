基隆竊賊「縮骨功」躲地板下 仍遭警緝獲
北市陳姓男子日前至基隆一家賣場行竊，警方前往住處逮人時，身高165公分的陳嫌，為了避免遭到警方緝捕，竟施展「軟骨功」，整身蜷曲躲在和室高架的地板內，被抓時還假裝一派鎮定稱自己「還在睡覺」，最後警員好似抓地鼠，將陳嫌從地板中拉起，當場將他逮捕。
警方調查，有多項竊盜前科的48歲的陳男，23日凌晨1時多，頭戴鴨舌帽夥同另名共犯潛入位於基隆市基金二路的海關拍賣場，偷走賣場內的戒指、手鐲、珠寶、項鍊、沉香片、觀音木雕像等物品，據估計賣場損失約200萬元。
基隆市警局第四分局偵查隊獲報後，立刻調閱監視器畫面以車追人，專案小組昨天晚間前往陳男位於南港區東新街住處徹夜埋伏，上午7時多，見陳男母親開門，幹員立刻一擁而上。
陳男見警方上門，嚇得躲到和室房間，躲藏在架高約45公分的地板內躲藏，陳男被逮時還辯稱「我在裡面睡覺」，之後又改口「以為是仇家上門」，警方隨後又在屋內查獲沉香、手鐲、珍珠項鍊等贓物。
陳男在警訊時否認犯行，由於事證明確，警方訊後依竊盜罪將他移送地檢署偵辦，警方後續也將擴大追查在逃共犯及銷贓流向。
(中時)
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