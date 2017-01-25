美新國防部長馬蒂斯2月初訪日 日方憂來者不善
美國新任國防部長馬蒂斯決定2月初訪問日韓，似有意加深重視東亞安保、鞏固美日同盟關係的印象。但日方擔心，馬蒂斯此行是否會要求日本政府承擔更多駐日美軍的經費。
日媒報導，馬蒂斯計畫在2月2日至4日先後走訪東京和首爾。訪日期間將與日本防衛大臣稻田朋美舉行會談，並會晤日本首相安倍晉三。
日本政府未主動邀請，馬蒂斯突然決定訪問日韓，讓日本方面感受到「來者不善」的壓力。日媒分析，馬蒂斯有可能想傳達川普的意向，要求日本進一步負擔駐日美軍經費。
美國總統川普在競選期間再三強調日韓應負擔更多駐日美軍的經費，否則美國就該撤軍。川普就職演說時也強調，援助他國軍隊讓美軍耗損，暗指將要求同盟國承擔更多經費。
退伍軍人馬蒂斯曾任掌管中東事務的美國中央司令部司令，其打擊恐怖主義的強硬手腕受到肯定，還有個綽號叫「瘋狗」。一般認為，他對美日同盟有一定的理解與支持。
馬蒂斯1月12日在美國參議院軍事委員會的聽證會上，針對北韓核武與導彈開發以及中國的海洋活動等不穩定的東亞局勢也表示，將鞏固同盟關係。
不過，馬蒂斯23日與英國國防部長法倫的電話會談中，對於英國的國防經費達到國內生產毛額（GDP）的2%表示肯定。相較之下，日本的防衛經費占GDP的1%，美國可能會以英國的標準來與日本談判。
日本政府主張，日本已經承擔7成左右的駐日美軍經費，是美軍駐守國家當中負擔比例最高的，美國若再進一步要求日本負擔，似乎不合理，也恐怕引起日本國內的反彈，使美日同盟關係出現裂痕。
(中時)
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