林佳龍校園反毒，蔡總統肯定台中經驗

我要評比

反毒績效獲中央肯定，台中市長林佳龍建請推廣台中市經驗，提升校園守護能量。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（25日）參加民進黨中常會，報告台中推動反毒的成果，台中市2015年毒品危害防制中心考評中獲得特優肯定，並於去年6月的全國反毒會議上，由蔡英文總統親自表揚，肯定台中反毒經驗。

林佳龍表示，台中市成立毒品危害防制中心整合反毒資源，結合地檢署、醫療院所及民間團體的力量，建立聯繫、協調、轉介及追蹤輔導的反毒網絡，集結中心內部及社會各項資源，積極杜絕毒品危害。

針對校園反毒，台中市成立跨局處「防制毒品進入校園」專案會議，防制學生遭受毒品危害，提供青少年就學、就業、就醫、就養等多元服務，營造「無毒大台中」生活環境。

台中市2015年毒品危害防制中心考評中獲得特優肯定，具體成績包括協助19家藥癮戒治機構協助個案戒治，數量為6都最多；輔導個案成功戒毒，讓列管1、2級毒品個案「1年內再施用毒品比率」從2013年18.13%降至2015年17.5%，遠低於全國平均值26.2%。

由於新興毒品以各種食品偽裝銷售，台中市成立跨局處反毒宣導列車，前進校園宣導，舉辦新興型態毒品認識與防制巡展，提升師生反毒知能，林佳龍也建議中央協助推廣台中市經驗，共同提升校園反毒守護能量。

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(中時)