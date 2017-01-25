台南新營後火車站工程啟動　預計107年完工

新營後火車站新建工程，25日由立委葉宜津及台鐵、市府相關單位人員等，宣布開始動工，預計明年底可完工。（萬于甄攝）

新營火車站因未設置後站，長期以來鐵路以東的居民，需繞過民治陸橋或東山路平交道才能進出火車站，造成許多返鄉民眾不便，因此，立委葉宜津25日率嘉義工務段人員及市府交通局，在新營火車站前宣布，後站新建工程正式啟動，預計明年底前完工。

農曆年將屆，台南新營火車站陸續出現返鄉人潮，站前不時人來人往，交通也出現壅塞狀況，為紓解站前交通，並提供火車站以東居民便利，立委葉宜津宣布，新營火車站後站正式核可定案，總經費約5400萬的新營後火車站增設工程，今年6月可動工。

葉宜津表示，後站完成後，未來在新營搭火車時，不必再繞過平交道或路橋往前站擠，可直接由舊省道方向進出，勢必能疏導大新營地區周末或是年前返鄉的車潮。

另外，葉宜津也向交通部爭取500萬經費，委由市府交通局進行新營市區鐵路高架化計畫可行性研究，大新營地區各里長及議員也紛紛支持該項工程。鐵路高架化計畫若可行，對於柳營奇美醫院旁平交道不時可看到「救護車等火車」的無奈現象，將有機會獲得改善。

(中時)