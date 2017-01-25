燈會原鄉北港鎮 「百鳥朝鳳」主題燈區亮相
台灣燈會即將在雲林登場，25日縣長李進勇前往北港燈區，與在地花燈工藝師舉行「燈會原鄉，風華再現」發表會，展示北港觀光大橋的「百鳥朝鳳」燈組，配合各種在地小吃，邀請全國民眾來賞花燈、吃美食。
「台灣燈會在雲林，燈會原鄉亮起來」發表會，今天由縣長李進勇、交通部觀光局國民旅遊組長洪維新、北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持，在地花燈工藝師吳登興、顏三泰等人到場與會，讓燈會充滿歷史傳承意義。
李進勇表示，北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第一屆元宵節花燈展，迄今已超過50年，可說是國內花燈的原鄉。小時候跟著家人到北港看電動花燈的記憶歷歷在目，期盼藉由此次燈會，讓全台民眾重溫北港的精緻花燈藝術。
北港燈區包括觀光大橋「百鳥朝鳳」燈組、水道頭「魚躍龍門」燈組、巷弄主題燈區、朝天宮傳統花燈。「百鳥朝鳳」燈組，由百隻鳥型花燈騰飛於橋體兩側，象徵媽祖信眾到北港朝拜盛況。
「水道頭主題燈區」由交通部觀光局取材「一躍龍門、身價百倍」，設置「魚躍龍門」台灣燈會副燈。北港朝天宮則於廟內懸掛各種中小型花燈，配合光雕照明，讓寺廟化身為1座最巨大的花燈。
巷弄主題燈區以北港老街的地景特色，融入電動花燈、藝閣車、盆偶裝置藝術、3D立體彩繪故事屋、傳統花燈，懷舊復古燈籠，充分展現燈藝原鄉的原汁原味。
(中時)
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