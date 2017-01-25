葉菊蘭請賴瑟珍任觀光協會名譽會長 兩岸觀光交流不會斷了氣

財團法人台灣觀光協會於今(25)日召開臨時董事會，通過推選代表華航的華膳空廚董事長葉菊蘭為台灣觀光協會會長，在接下會長一職後，葉菊蘭並敦聘前會長賴瑟珍為台灣觀光協會名譽會長，並表示將借重賴瑟珍的專業與長才，請賴瑟珍繼續為台灣的觀光發展共同努力。

台灣觀光協會成立於民國45年，是台灣第一個推動觀光產業的民間觀光事業機構組織，會員涵蓋旅行業、一般旅館業、觀光旅館業、航空業、運輸業、主題樂園業及藝品與伴手禮等各層面，在台灣觀光產業發展過程中扮演重要角色。在公部門不方便出面的國際場合或活動中，台灣觀光協會並常扮演觀光局分身，以民間組織身份推動觀光。同時，在兩岸觀光交流部份，台灣觀光協會更是穿針引線的「馬前卒」。

新政府上台，兩岸關係急凍，陸客來台旅行市場更受嚴重衝擊，在綠營備份極高的葉菊蘭接掌台灣觀光協會會長後，將如何讓兩岸觀光受傷程度降至最低，是觀光旅遊業界人士關注焦點。而葉菊蘭請曾任觀光局局長的賴瑟珍擔任觀光協會名譽會長，顯示葉菊蘭未來對兩岸觀光「有相當想法與期待」。

不少觀光旅遊業界人士曾指出，賴瑟珍未來若能在葉菊蘭充份授權與支持下協助推動台灣觀光，「至少兩岸觀光不會斷了氣」。

葉菊蘭曾任立法委員、交通部部長、客委會主委、行政院政行務委員、行政院副院長、高雄市代理市長，以及總統府秘書長等要職，嫻熟觀光業務。而葉菊蘭在2000年擔任交通部部長時，曾召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」，大幅增加國際宣傳推廣預算，當時的播種，為台灣觀光成為千萬遊客觀光大國奠定根基。

葉菊蘭表示，自己過去管觀光業務時，就一直思考如何「行銷台灣」，尤其面對亞太地區20億人口的龐大市場，台灣觀光更應大力推廣。葉菊蘭根據交通部觀光局統計指出，2015年觀光總收入占整體GDP的4.92%，此一成績還有繼續成長空間，故將和全體會員共同努力。

葉菊蘭並指出，在接下台灣觀光協會會長一職後，會將過去從政的資源、人脈和經驗結合，並且把這些資源充分挹注到觀光產業，同時作為業界與政府間的重要橋梁，讓台灣的觀光軟實力更具競爭力，也更吸引國際的目光，把台灣行銷到世界，讓世界走進台灣。

(工商)