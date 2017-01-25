過年穿新衣 企業贊助家扶童50萬服裝費
主富NET服飾為讓家扶兒童感受過年穿新衣的喜悅，25日捐贈50萬元提貨券，讓100餘戶受扶助家庭前往斗六NET門市盡情採購，在20餘名志工協助下，孩子們開心穿上新衣褲，迎接嶄新一年的到來。
主富NET服飾董事長黃文貞為雲林縣東勢鄉人，為回饋家鄉，提供50萬元提貨券，讓100餘戶家扶家庭挑選新衣物迎接新年，今天家扶兒童在親人與志工陪伴下，成為NET斗六門市專屬VIP。
來自口湖鄉的林媽媽開心帶著孩子來挑選衣物，看到架上滿滿多樣的衣服，興奮得有些說不來話來，隨後挑了厚外套、運動衣褲，表示厚外套讓孩子隨時保暖，運動衣褲讓孩子運動時更加方便。
58歲的李阿嬤相當高興地表示，沒來過斗六NET門市，以前幾乎都是在菜市場買小孩子衣服，感謝NET主富服裝今年讓孩子們可自己來挑選最想要的新衣，讓他們能夠開心過好年。
住在東勢鄉目前就讀大學3年級的留芸萱，昨天擔任服務志工，得知NET董事長黃文貞是東勢鄉人，除了感佩其愛心，也立下心願要好好努力，為社會出一份心力，成為讓東勢鄉親驕傲的社會青年。
雲林家扶中心主任廖志文表示，感謝主富NET服裝為受扶助家庭提供專屬的VIP服務。黃文貞董事長不僅回饋故里，更擴及全台，將愛心提貨券送達各地家扶中心，讓這份愛在故鄉發芽，進而綿延至各地。
(中時)
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