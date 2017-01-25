最長命陸劇16年還沒停 劉濤曾演出
中國大陸至今最「長命」的電視劇日前慶祝開播16週年，已播超過3000集，至今還沒停。而且肥皂劇還培養出明星，因「瑯琊榜」在兩岸都有高知名度的女星劉濤曾是其中一員。
綜合新浪新聞和新華視點報導，中國大陸最長壽電視劇是「外來媳婦本地郎」，最新一集日前在廣東電視台珠江頻道播出。
劉濤曾在這齣電視劇中飾演三嫂幸子，演出1年後單飛，兩年後演出「還珠格格3」中的緬甸公主慕沙，又從「還珠格格3」到「瑯琊榜」女主角－霓凰郡主。
這齣連續劇是講述廣州老城區康氏大家庭歡喜哀愁的粵語電視系列輕喜劇，除在廣東、廣西、港澳和部分國外電視頻道播出外，已被改編為湖南、山東等地方言的電視劇。
根據此劇改編的動畫片於2016年11月上線，版權還銷售至美國、新加坡、馬來西亞等國家。
近日在京舉辦的「外來媳婦本地郎」專題研討會上，與會專家認為，利用邊拍邊播的模式，紮根百姓生活，直面現實矛盾，真情講述老百姓身邊的故事，是長壽劇走到現在的主要原因。1060125
(中央社)
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