澳網青少年雙打 許育修逆轉進4強

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台灣網球小將許育修和搭檔今天於澳洲公開賽（Australian Open）青少年雙打賽事中，在先丟首盤的狀況下連追兩盤，逆轉擊敗對手，成功闖進4強。

許育修和中國大陸選手趙靈熙搭檔，今天在雙打賽事對上英國選手巴司（Finn Bass）和美國選手布萊德（Trent Bryde）。

這場比賽開局後，許育修/趙靈熙兩度遭對手破發，先以2比6讓出首盤。

次盤許育修/趙靈熙重振旗鼓，連保帶破連下6局，以6比0重擊對手，也扳平戰局。

關鍵的搶十大戰，許育修/趙靈熙延續次盤氣勢，在一路領先的情況下，以10比2鎖定勝利。

終場許育修/趙靈熙就以2比6、6比0、10比2，逆轉擊敗對手，成功闖進4強。1060125

(中央社)