續傳韓客遭小黃性侵 外交部：不便評論

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南韓媒體報導指出，日前南韓女性在台灣搭計程車遭性侵事件發生後，韓外交部接到了7起類似案件舉報。外交部今天表示，全案已進入司法程序，外交部非權責機關，不便評論。

南韓「聯合新聞通訊社」今天報導，韓國外交部官員表示，本月16至18日，南韓駐台北代表部接到了7起類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過台灣「JERRY包車旅行」計程車。1060125

(中央社)