李國毅小巨蛋處女秀 獻唱紅白藝能大賞

藝人李國毅出道至今，在戲劇上有著亮眼的成績，鮮少注意到他也能唱，這次在台視除夕特別節目「紅白藝能大賞」，他也受邀演唱「如朕親臨」一劇的歌曲「唯一」。

李國毅除了演戲之外，演唱實力也不可小覷。從拍攝「蜂蜜幸運草」開始，就為戲劇演唱過原聲帶，一路以來除了戲劇作品外，也經常在自己所擔當的戲劇中，演唱許多插曲及主題曲。

這次在「如朕親臨」一劇中，因演唱男主角之歌「唯一」而受邀台視除夕特別節目「紅白藝能大賞」演出。過去李國毅都是在舞台下欣賞崇拜的歌手表演，卻從未有機會站上小巨蛋舞台、以歌手身分開唱，這次也算是一圓夢想。1060125

(中央社)