陸方若要出席辜成允公祭 海基會願協助

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海基會董事、台泥集團董事長辜成允日前因意外過世，海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，辜成允的公祭日期出來後，若大陸海協會要派員出席，海基會願提供協助。

海峽交流基金會今天舉行背景說明會，面對媒體詢問大陸海峽兩岸關係協會是否已表達將派員來台向辜家致意時，海基會副秘書長兼發言人李麗珍作上述表示。但她說，目前還沒有收到陸方相關訊息。

李麗珍表示，海基會董事長田弘茂今天也率領海基會人員前往辜成允的靈堂致意。李麗珍強調，待未來辜成允的公祭日期出來後，若大陸海協會的人要進到台灣，海基會還是會一本初衷提供協助。1060125

(中央社)