減龜速車 雪隧最低速限擬提升到70公里
交通部高速公路局今天說，為減少國道5號雪山隧道龜速車問題，最快預定在3、4月時試辦將雪隧最低速限從60公里提升到70公里。
交通部宣布，今天起國5北向雪山隧道北口到坪林約500公尺長的路段，最高速限由80公里提升為90公里。立委陳歐珀今天前往高公局頭城工務段，聽取雪隧速限提升以及春節輸運整備情形。
高速公路局交通管理組科長宋嵩說，雪隧北口坪林到南港段最高速限原本為80公里，但雪隧內是90公里，用路人出隧道就要減速，讓許多駕駛在隧道尾端時就會有預期降速心理，提早減速動作，導致後方車流回堵。
他表示，高公局經檢視雪隧北口坪林約500公尺長的路段後，今天起放寬至90公里速率；至於坪林至南港路段因屬高架路段，加上許多路段若要提速還要審慎評估，因此目前仍維持時速80公里。
宋嵩也說，為減少雪隧龜速車問題，高公局計畫將雪隧內最低速限從60公里提升到70公里，最快預定3、4月時試辦，希望能減少雪隧回堵情形。
陳歐珀說，這次雪隧北口提升速限雖然只有短短490公尺，但總算在解決雪隧長久以來的塞車問題跨出一大步，他會繼續爭取國5坪林至國3南港整體提速的目標，讓國5全線統一速限。1060125
(中央社)
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